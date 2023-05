La Backbone One aussi pour Android

Le Backbone One est une sorte de pad qu'on attache sur son smartphone pour le transformer en console portable afin de profiter entre autres des services de streaming. Il existe une version standarde et une version "Playstation" compatible avec le Remote Play de la PS4 et PS5. Mais cette version n'existait que pour iPhones. L'erreur vient d'être réparée et vous pourrez bientôt acheter le Backbone One spécial Playstation pour Android