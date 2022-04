La 1.0 en approche pour Teardown

Après un an et demi passé en early access, Teardown s'apprête enfin à sortir en version finale. Le jeu du Tuxedo Labs de Dennis Gustafsson s'est considérablement enrichi au cours de ces dix-huit mois d'accès anticipé, et reste le jeu de puzzle-braquage le plus réjouissant qui soit, pour peu qu'on aime tout péter bien sûr, et surtout tout péter de manière créative. Rendez-vous le 21 avril pour faire exploser des gros bâtiments en une pluie de petits voxels colorés.