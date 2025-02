L'hiver nucléaire du jeu vidéo

Unity s'est séparé d'une équipe entière en leur envoyant un email à 5H du matin

Ubisoft a fermé le studio de Leamington (anciennement FreeStyleGames Limited)

Crytek a licencié 15% de son personnel soit 60 personnes

Splash Damage et Sumo Digital, deux studios Tencent, ont arrêté le développement de certains jeux et ont remercié des dizaines de gens

Le jeu vidéo connait une période hivernelle qui ne semble pas finir avec 8500 licenciements en 2022, 10 500 en 2023 et 14 600 en 2024. Pour 2025, on vient de commencer l'année et déjà 900 personnes ont perdu leur boulot Etc.. Et personne n'est à l'abris. Marvel Rivals fait partie des jeux-sévice qui ont du succès. Le Overwatch-like à la sauce Marvel de NetEast cartonne sur Steam commme sur les autres plateformes. Pourtant NetEase vient de virer une partie de l'équipe . Si vous cherchez une conclusion intelligente à cette news, je n'en ai pas. Mangez les riches.