A sa sortie en 2021, Kena : Bridge of Spirits avait reçu un accueil mitigé sur Factor . Lui reconnaissant indéniablement des qualités visuelles, on lui aura surtout reproché son manque de profondeur. Et pourtant, c'est loin d'être un titre qui manque de charme, et on a été ravi d'apprendre qu'aux Game Awards 2021 le titre avait obtenu deux récompenses. On est d'autant plus ravi encore d'apprendre qu'il continue d'être suivi, et qu'il recevra très bientôt une mise à jour anniversaire gratuite, mais surtout, qu'il arrivera dans la foulée sur Steam.