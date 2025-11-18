ACTU
Jeu sorti, Junji Ito Maniac: An Infinite Gaol
par Buck Rogers, email
On ne présente plus Junji Itō, mangaka japonais et maître incontesté de l’horreur. Si ses bandes-dessinées avaient eu le droit à des adaptations en animations voire en longs métrages, son univers était malheureusement totalement absent de la sphère vidéoludique. Une erreur qui a essayé d’être réparée par les développeurs de chez Softstar Entertainment, à qui l’on doit les deux jeux The Bridge Curse ou bien encore Incantation.
Dans Junji Ito Maniac: An Infinite Gaol, sorti depuis le 11 novembre dernier, vous incarnerez un étudiant qui se réveille dans un mystérieux manoir, et comme cela arrive souvent dans ce genre de jeu, vous avez perdu la mémoire. Vous devrez essayer de trouver le moyen de sortir, et surtout de protéger une protagoniste emblématique de l’auteur en la "délicieuse" Tomié.
Comme vous n’êtes ni fort, ni endurant, vous devrez compter sur des pièges, ou sur l’environnement pour vous défendre. Juste après vous êtes caché comme le gros lâche que vous êtes, tout cela entre deux énigmes à résoudre. Heureusement vous serez assisté parfois par une détective venu enquêter sur le mystère que renferme ce manoir. Le rythme à l’air tout de même moins effréné que des titres vidéoludiques d'horreur psychologique tel un Amnesia ou un Soma.
En revanche, le fan service est bien là, on a ainsi le droit à une retranscription assez fidèle de l’univers cauchemardesque de Junji Itō. Reprenant les classiques qui ont été adaptées dans la série animée sur Netflix, Maniac par Junji Itō : Anthologie Macabre, on aura le droit entre autres à des statues sans têtes qui ont pris vie, des ballons flottants à tête humaine ou des mèches de cheveux noirs s’animant…
Même si le titre est à petit prix sur Steam, c’est-à-dire 10,99 euros (9,89 euros jusqu’au 25 novembre), n’hésitez pas à essayer la démo avant. Il s’agit d’un petit jeu sans grandes ambitions mis à part poser son atmosphère et rendre hommage à l’univers de l’auteur, malheureusement à moindre coût.
