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ACTU

Jerok, turok, ilrok...

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
La preview de Frostis de Turok: Origins n'était pas super enthousiaste mais on garde espoir que le résultat final soit fort rigolo. Au vu de la nouvelle courte bande-annonce de gameplay, le jeu de Saber a l'air bien bourrin et sanglant et on peut même apercevoir le mode à la première personne. Vu qu'il s'agit des origines de Turok, ils auraient pu l'appeler Tublues puis enchaîner sur Tujazz pour un spin-off. Ca sortira cet automne sur PC et consoles.

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