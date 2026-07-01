ACTU
Jerok, turok, ilrok...
par CBL, email @CBL_Factor
La preview de Frostis de Turok: Origins n'était pas super enthousiaste mais on garde espoir que le résultat final soit fort rigolo. Au vu de la nouvelle courte bande-annonce de gameplay, le jeu de Saber a l'air bien bourrin et sanglant et on peut même apercevoir le mode à la première personne. Vu qu'il s'agit des origines de Turok, ils auraient pu l'appeler Tublues puis enchaîner sur Tujazz pour un spin-off. Ca sortira cet automne sur PC et consoles.