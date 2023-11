inZOI : Les Sims en HD

C'est le petit phénomène du moment donc on va rapidement en parler histoire que chacun puisse se faire son avis, mais InZOI est le titre ambitieux du coréen Krafton pour renouveler Les Sims à grand coup d'Unreal Engine 5. Le résultat est assez impressionnant tout en gardant bien en vue toutes les recettes de Maxis : des personnages hauts en couleur adoptant des comportements en tous genres dans des habitations personnalisables à l'envie.Ca devrait sortir au mieux fin 2024 sur PC et plus tard encore sur PS5 et Xbox, ce qui nous laisse encore un peu de temps pour tous avoir l'équivalent d'une RTX4090 pour le faire tourner correctement.