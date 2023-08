Intel ajoute des cordes à son Arc

Les cartes graphiques à base de GPU Intel Arc sont sorties depuis 9 mois et apparemment tout le monde s'en fout. Il faut dire que ce ne sont pas exactement des foudres de guerre en partie à cause de pilotes pensés surtout pour DX12 et Vulkan Mais Intel a fini par faire marche arrière et a amélioré le support des anciennes versions de DirectX. Pour DX9, Intel utilise désormais DXVK pour certains jeux en complément de D3D9On12. D3D9On12 est la solution propriétaire de Microsoft qui transcrit les appels DX9 en DX12. DXVK est open source et transcrit les appels DX9 en appel Vulkan. C'est principalement développé par Valve. Pour DX11 , Intel a réécrit une bonne partie de son pilote. Le constructeur explique qu'historiquement, leurs pilotes utilisaient le CPU à fond car de toute façon leurs GPUs intégrés étaient le facteur bloquant mais qu'ils ont du repenser les choses maintenant qu'ils ont des GPUs dédiés. On est un peu surpris qu'ils ne découvrent cela que maintenant mais passons.En parallèle, Intel a publié une appli qui permet de visualiser en temps réel plein de données sur son GPU comme son utilisation, sa fréquence, sa température et son voltage. Ca s'appelle PresentMon et c'est compatible avec les cartes Nvidia et AMD et toutes les APIs majeures. Quant au futur des GPUs Arc, il est encore trop tôt pour se prononcer. Les CPUs Lunar Lake qui devraient être des puces basses consommation tapant le 15W devraient embarquer un GPU Battlemage, la deuxième génération des GPUs Arc.Mais rien n'a encore été confirmé niveau GPUs dédiés. Pourtant vu l'attitude actuelle d'Nvidia consistant à dire "on s'en fout ; on croule sous le pognon" suivie par celle d'AMD à base de "nos cartes sont moins chères mais pas vraiment", il y aurait bien besoin d'un troisième concurrent sérieux dans le secteur.