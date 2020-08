Inertial Drift : Un air de déjà vu

Que vous soyez livreur de tofu ou simplement amateur de trace de pneu, le premier titre de Level 91 devrait titiller votre nostalgie. Empruntant initiales et esthétique au manga de Shuichi Shigeno, le jeu propose une conduite atypique à deux sticks, 16 caisses, 20 circuits et du multijoueur local.La démo, baptisée Sunset Prologue est d’ores et déjà disponible afin de se faire une idée avant sa sortie le 11 septembre sur toutes les plateformes.