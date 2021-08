Il n'y a pas de Dana, il n'y a que Zool

Si vous nous lisez depuis l'EHPAD, vous vous souvenez peut-être d'une époque assez sombre au début des années 90 où dans le domaine des jeux de plateforme, il y avait Mario et Sonic, et les autres. Ces autres étaient nombreux : Cool Spot, Mr. Nutz, James Pond, Ristar, Bubsy, et j'en oublie des encore plus claqués. Parmi tous ces héros nuls, on trouvait également Zool, ninja à grosse tête et héros du jeu du même nom développé par Gremlin et sorti sur Amiga en 1992.Si on vous parle de lui aujourd'hui, ce n'est pas par nostalgie d'une période heureusement révolue, mais parce qu'il y a visiblement eu des gens qui l'étaient, nostalgiques, et qui se sont mis en tête de ressortir Zool sur nos machins modernes qui n'avaient pourtant rien demandé. Développé par Sumo Digital et édité par Secret Mode , tous deux déjà responsables du rigolo/crispant Snake Pass Zool Redimensioned est une sorte de portage HD du jeu de l'époque, qui conserve toutefois son esthétique gros pixels, avec quelques ajustements de confort pour ne pas déclencher de rupture d'anévrisme chez les joueurs d'aujourd'hui. Ca sortira sur Steam d'ici la fin du mois, et ça sera peut-être l'occasion de faire prendre conscience à tous les vieux cons que non, ce n'était pas forcément mieux avant.