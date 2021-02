id fête ses 30 ans

Le 1er Février 1991, Adrian Carmack, John Carmack, Tom Hall et John Romero fondaient id Software à Shreveport, en Louisianne, avant de bouger au Texas. id s'est au début fait un nom via une série de jeux de plateforme (Commander Keen) mais c'est avec Wolfenstein 3D puis Doom qu'ils se sont imposés comme les piliers d'un genre, le First Person Shooter.30 ans plus tard, aucun de ses fondateurs historiques ne travaille encore dans le studio et ce dernier est désormais la propriété de Microsoft. Cela n'empêche pas id de continuer de sortir d'excellents FPS comme Doom Eternal en 2020. Bon anniversaire ! Au passage, on ne dit pas "Aille-Di". C'est "idde" tout simplement.