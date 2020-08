Humble Games montre ses pépites à la Gamescom

La branche publishing du roi des bundles a été plutôt productive cette année et ce n'est d'ailleurs pas fini puisqu' Ikenfell arrive très prochainement. Mais il est déjà temps de penser à 2021 et la Gamescom aidant, Humble Games dévoile une bonne partie de son lineup à venir, soit 6 nouveaux jeux. Midnight Fight Express tout d'abord se propose de nous mettre dans la peau d'un super-héros du dimanche dans des situations de combat typiques d'un Kick-Ass-like. Bushiden surfera lui sur ses ennems mais aussi sur la vague rétromoderne actuelle en présentant un gameplay action-plateforme inspiré par la SNES. L'aventure la vraie, c'est dans The Wild At Heart que vous la trouverez. On sent que les développeurs ont joué à Knights and Bikes (testé dans nos colonnes), le jeu lui ressemble visuellement mais aussi dans son déroulé. A voir s'il aura de quoi s'en démarquer à sa sortie.Si votre truc à vous, c'est jouer les samouraÏ du futur en vue top-down, alors c'est plutôt Totemic qu'il vous faudra garder à l'oeil. Avec sa patte graphique dans les tons de gris bleu et un gameplay nerveux, on est curieux de voir s'il tiendra la distance. Unsighted coche lui un peu toutes les cases : action-aventure metroid-vaniesque à la Hyper Light Drifter , le machin à l'air bourré de systèmes de jeu. A suivre donc. Enfin, Project Wingman est un hommage à la série Ace Combat en développement depuis un petit moment déjà. Avis aux amateurs.