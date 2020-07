Humankind : la bêta maintenant

Les jeux français sont à la fête aujourd'hui : la bêta d' Humankind (pardon, l'OpenDev) vient de débuter. Elle permet de jouer les Babyloniens dans un scénario de 45 minutes accessible entre aujourd'hui et Lundi. Si vous l'avez manqué, inscrivez-vous pour participer aux prochaines sessions. Cette première bêta est centrée sur l'exploration et la croissance tandis que les deux suivantes porteront sur la guerre.On en profite pour coller la vidéo qui parle des choix politiques et idéologiques à faire. Comme dans Old World , Humankind comportera un système d'événements dynamiques inspirés d'événements réels et dépendant de votre progression. Les choix effectués façonneront l'Histoire. Le tout est expliqué par Jeff Spock. Anciennement scénariste chez Ubisoft, il est passé chez Amplitude pour Endless Space. Enfin, si vous avez votre dose de lofi après quelques mois passés chez vous, A mplitude a une alternative relaxante à vous proposer