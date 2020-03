Humankind gagne du terrain

Honte à nous : cela fait plus de six mois qu'on n'a pas parlé de Humankind , le nouveau 4X d'Amplitude Studios. Pourtant ils ont posté quelques vidéos super intéressantes où les développeurs parlent de leur jeu.Dans la dernière, ils expliquent comment les villes sont construites. Humankind va pousser le concept des quartiers de Civ VI encore plus loin en permettant de créer des mégalopoles s'étendant sur une grande partie de la carte. Certains quartiers n'évolueront pas avec le temps afin de conserver leur côté historique. Dans la précédente, ils exliquent comme le terrain influence les choix stratégiques. Humankind sortira cette année sur PC.