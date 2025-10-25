ACTU
[Hors Sujet] Candlelight spéciale jeux vidéo
par CBL, email @CBL_Factor
J'ai du voir passer la pub pour les concerts Candlelight des dizaines voire des centaines de fois. Le concept est simple : un quatuor classique (deux violons, un alto et une violoncelle) joue de la musique sur une scène éclairée uniquement par des bougies. J'ai fini par sauter le pas quand la programmation concernait de la musique de jeux vidéo ! Je suis un grand fan d'écouter la musique de JV en concert. J'ai fait plusieurs Video Games Live, The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses et d'autres êvènements plus mineurs. Bref, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis retrouvé hier dans la Crystal Ballroom de l'hôtel Biltmore à Los Angeles entouré de geeks bien habillés et de quelques curieux.
Première surprise : il ne s'agit pas vraies bougies. Mais j'imagine que ce serait un vrai bordel à allumer, nettoyer, contrôler... sans compter les risques d'incendie. Et l'effet est le même. La lumière s'éteint, les musiciennes montent en scène et c'est parti pour une heure de musique néo-classique. Skyrim, Diablo 2, Journey, Hollow Knight, Final Fantasy X, Baldur's Gate 3, Castlevania: Symphony of the Night, Undertale... Les jeux se suivent et à chaque fois les musiques sélectionnées sont parfaitement calibrées pour être joués par un quatuor.
L'intimité des bougies fait qu'il n'y a rien d'autre qui existe pendant un heure que les notes parfaitement jouées par quatre professionnelles hors pair. Les émotions s'enchaînent selon les morceaux. Les larmes manquent de couler. Avant chaque morceau, une des musiciennes annonce quel sera le prochain. Les fans explosent de joie à chaque fois. C'est beau, c'est poétique et c'est assez unique.
Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le but de cette news n'est pas de vous raconter mes exploits en terre étrangère mais de vous dire que le même concert est à Paris (avec différents musiciens certes mais tout aussi talentueux). DEMAIN ! Et il reste plein de places et c'est pas trop cher ! Allez-y !
