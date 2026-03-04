ACTU
Highguard : l’ascension manquée d’un jeu-sévice de plus dans un marché saturé
par Buck Rogers, email
Rappelez-vous, en décembre dernier lors des Game Awards 2025 résumé par notre CBL, Wildlight Entertainment avait bénéficié d’un créneau particulièrement exposé et prisé, c’est-à-dire à la fin du grand show vidéoludique pour présenter leur tout premier jeu Highguard. Bon, les développeurs étaient certes des vétérans de Respawn et qui avait bossé sur Apex Legends ainsi que Titanfall, cependant prendre de la visibilité à ce moment de l’événement était très coûteux pour un tout jeune studio, ce qui avait suscité quelques interrogations. Nous avions eu le fin mot de l’histoire, il s’avéra qu’initialement le titre ne devait pas être la dernière annonce, ce serait en réalité une opportunité offerte par Geoff Keighley. Un cadeau qui se sera avéré en définitive peut-être empoisonné.
Effectivement, présenter un énième jeu-sévice dans un espace complètement saturé, avec une bande-annonce pas forcément bien rythmée, où rien ne le distinguait vraiment de la concurrence, et l’où ne comprenait pas grand-chose à ce que Highguard allait réellement proposer, de plus avec cette surexposition, cela n’avait pas super bien commencé. Le titre est finalement arrivé le 26 janvier, et bien qu’évoluant dans un modèle free-to-play, qui d’après les retours avait une monétisation pas super bien pensée et surtout excessivement chère, c'est ainsi que contrairement aux attentes, la communauté n’avait pas grossi après la première semaine. Pire, tous les indicateurs internes du studio montraient même un essoufflement. Et ce fut très rapide.
Quand une entreprise brûle beaucoup plus de cash qu’elle n’en fait rentrer, la variable d’ajustement sera toujours les petites mains, les dirigeants ont ainsi commencé à licencié des salariés, et tout cela un peu dans la hâte. Ajouté à cela, des rumeurs d’arnaque qui ont émergé suite à l’inquiétude des investisseurs. Bien qu’absolument rien ne vienne étayer cela, ça sent au pire un projet mal géré, lancé trop vite, reposant sur des projections impossibles à atteindre, et avec un gros soupçon d’optimisme disproportionné. Comme c’est un peu devenu la tradition dans le secteur pour se faire financer malheureusement. Puis, le couperet est finalement tombé, faute de ressources et d’un nombre suffisant de joueurs, Wildlight Entertainment qui n’avait plus les moyens de poursuivre l’exploitation de Highguard a décidé de débrancher le respirateur avec la fermeture des serveurs le 12 mars prochain. L'Histoire se répète, et chaque échec semble pourtant annoncer le suivant : mêmes mécaniques, mêmes ambitions, mêmes promesses et mêmes débâcles.
Effectivement, présenter un énième jeu-sévice dans un espace complètement saturé, avec une bande-annonce pas forcément bien rythmée, où rien ne le distinguait vraiment de la concurrence, et l’où ne comprenait pas grand-chose à ce que Highguard allait réellement proposer, de plus avec cette surexposition, cela n’avait pas super bien commencé. Le titre est finalement arrivé le 26 janvier, et bien qu’évoluant dans un modèle free-to-play, qui d’après les retours avait une monétisation pas super bien pensée et surtout excessivement chère, c'est ainsi que contrairement aux attentes, la communauté n’avait pas grossi après la première semaine. Pire, tous les indicateurs internes du studio montraient même un essoufflement. Et ce fut très rapide.
Quand une entreprise brûle beaucoup plus de cash qu’elle n’en fait rentrer, la variable d’ajustement sera toujours les petites mains, les dirigeants ont ainsi commencé à licencié des salariés, et tout cela un peu dans la hâte. Ajouté à cela, des rumeurs d’arnaque qui ont émergé suite à l’inquiétude des investisseurs. Bien qu’absolument rien ne vienne étayer cela, ça sent au pire un projet mal géré, lancé trop vite, reposant sur des projections impossibles à atteindre, et avec un gros soupçon d’optimisme disproportionné. Comme c’est un peu devenu la tradition dans le secteur pour se faire financer malheureusement. Puis, le couperet est finalement tombé, faute de ressources et d’un nombre suffisant de joueurs, Wildlight Entertainment qui n’avait plus les moyens de poursuivre l’exploitation de Highguard a décidé de débrancher le respirateur avec la fermeture des serveurs le 12 mars prochain. L'Histoire se répète, et chaque échec semble pourtant annoncer le suivant : mêmes mécaniques, mêmes ambitions, mêmes promesses et mêmes débâcles.