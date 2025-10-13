Logo Factornews texte
Heart Machine licencie

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
Heart Machine a une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne est que Hyper Light Breaker va bientôt sortir en version finale. La mauvaise est que ce sera globalement une version vaguement fignolée de ce qui existe actuellement avant de passer à autre chose car le studio doit licencier du monde. La suite d'Hyper Light Drifter était sortie en janvier sur Steam et n'a pas su trouver son public car c'était trop brut de décoffrage. On espère que le studio survivra. Hyper Light Drifter et Solar Ash étaient super cool.
