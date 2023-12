Harold Halibut s’articulera début 2024

Aujourd’hui, nous allons solliciter votre mémoire pour vous rappeler l’existence d’un jeu toujours en développement, attendu depuis au moins 2018 , et dont nous n'avions plus parlé depuis 2021 Harold Halibut . Il s'agit du titre d'aventure dont s’occupent les Allemands de Slow Bros , se distinguant par un style artistique unique combinant des personnages et des environnements créés à partir de maquettes artisanales avec des animations en stop-motion.Le pitch du jeu est simple : vous incarnez Harold, un employé d'un vaisseau spatial immergé par accident sur une planète océanique extraterrestre, et aspirant à quitter cet endroit très humide. Pour ce qui est de l'approche de la direction artistique, nous allons simplement vous laisser admirer la dernière bande-annonce en date. Harold Halibut devrait vraisemblablement arriver début 2024 sur Steam, Microsoft Store, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, ainsi que dans le Xbox Game Pass.