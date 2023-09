Gunbrella a ouvert son parapluie hier

Lors de l’Indie World de la mi-mai l’année dernière , on vous avait présenté Gunbrella . On ne vous en avait plus reparlé depuis, et on a même raté la date de sortie qui était hier. Pourtant le jeu développé par doinksoft et édité par Devolver Digital a été plutôt bien accueilli Sorti sur PC via Steam et sur Switch, on rappelle qu’il s’agit d’un titre d'action et d'aventure "noir punk" ou le bûcheron que vous incarnerez devra se venger au sein d’une ville inconnue. Vous ne serez pas seul, vous serez accompagné de votre un parapluie pare-balles faisant aussi office d’arme à feu : bah oui, le Gunbrella.