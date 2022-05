Indie World du 11/05 : le gros résumé

Ooblets

Batora: Lost Haven

ElecHead

Soundfall

Wildfrost

Totally Accurate Battle Simulator

Gunbrella

We are OFK

Silt

Mini Motorways

Wayward Strand

Cult of the Lamb

Another Crab’s Treasure





Hier, et comme d’habitude en prévenant la veille pour le lendemain, Nintendo a présenté un petit, sorte de Nintendo Direct mais centré sur des jeux de petits studios indépendants à venir sur Switch. Et comme je sais que vous n’aviez pas que ça à faire, voici un petit résumé !En développement depuis 2016,est un petit projet hyper mignon développé par deux personnes l'artiste/ programmeuse Rebecca Cordingley et le game designer Ben Wasser, du studio Glumberland . Pour la faire courte, il s’agit d’un gros mélange entre un Harvest Moon, un Pokémon et un Animal Crossing. Dispo en accès anticipé sur Epic Games Store et sur consoles Xbox depuis juillet 2020, Ooblets arrivera finalement cet été sur Switch et proposera probablement sa version sur toutes les plateformes.Un peu plus classique dans le style,est un Action-RPG prévu sur Switch pour l’automne de cette année, mais aussi sur PC, PlayStation et Xbox. On y joue une jeune fille avec des pouvoirs physiques et mentaux, voyageant dans divers lieux pour sauver la Terre… Heureusement, le gameplay mélange des mécaniques de hack'n slash et de twin-stick shooter, ce qui rend le pitch déjà plus intéressant.Développé par un mec tout seul, Nama Takahashi est un jeu de plateformes 2D avec une bonne dose de réflexion. Pour la petite histoire, Takahashi avait créé un prototype pendant de jeu pour ses études avec comme thème, la fluidité. Il a évidemment eu son diplôme et a continué le développement du jeu. Et ça a l’air très intriguant ! On contrôle un petit robot, Elec, qui doit ramener la lumière sur le monde et pour ce faire, il électrifie tout ce qu’il touche. C’est là où le concept est chouette, puisqu’il faudra sortir d’un énorme complexe et utiliser tout ce que l’on peut électrifier pour activer tel ou tel mécanisme. A garder du coup de l'œil dans une wishlist, puisque ça sort cet été.Sortez le caisson de basse, ça va faire boom boom dans votre salon avec. Disponible sur PC, PlayStation, Xbox et donc sur Switch aussi depuis hier, le titre de Drastic Games a la particularité d’être un hack'n slash musical en plus de mécanique de looter-shooter. Ok, ça fait beaucoup de mots pour dire que c’est pas mal et qu’il faudra trouver des objets pour améliorer son personnage et avancer dans l’histoire sans trop de souci. L’autre bonne nouvelle, c’est qu’il est jouable en solo, mais aussi en coop et même jusqu’à 4 en local et en ligne.Édité par Chucklefish et développé par Deadpan Games se découvre comme étant un jeu de deckbuilding tactique de type rogue-like. Autant dire que ce n’est pas vraiment pour tout le monde, mais la direction artistique devrait aider un peu à donner envie à tout le monde de s’y essayer. Après, ça a tout de même l’air bien classique, et le scénario n'envoie pas du rêve non plus : le soleil a gelé et c’est donc l'univers glacial qui s’est abattu sur la Terre. Et les derniers habitants n’ont rien trouvé d’autre que de se taper sur la gueule. Ok. Évidemment, c’est prévu pour cet hiver sur Switch et Steam.Disponible sur Steam depuis avril 2021,débarque enfin sur Switch. Si vous aimez les jeux avec une physique toute flinguée, mais du fun visuel, ce jeu est peut-être fait pour vous. Dans les faits, il s’agit de diriger des personnages, et de les amener à la guerre. A la bagarre. Ça a l’air cool, c’est plutôt bien noté sur Steam et ça arrive sur Switch cet été.Changement de registre avec un, un jeu d’action aventure mettant en scène un bûcheron un peu vénère dans un univers noir-punk, le tout en pixel art. C’est édité par Devolver Digital , donc normalement c’est de bon goût, même s’ils n'ont pas fait que des bons choix ces derniers temps. Néanmoins, ce petit Gunbrella a l’air d’avoir tout ce qu’il faut pour… passer une belle année 2023. Au passage, c’est aussi prévu sur Steam.Encore un changement de style, puisqu’on part cette fois-ci sur une sorte de visual novel. On y suit le groupe de pop indé OFK, de sa formation en passant par des sentiments et les premières scènes. Le style est propre, donc pourquoi pas comme on dit. Reste à voir si c’est plus sympa à jouer qu’à regarder. Réponse cet été sur toutes les plateformes.Place à un jeu développé par deux personnes qui ne dorment apparemment pas assez. On y découvre un jeu en noir et blanc, tout dessiné à la main, et nous plongeant dans les absysses. L’ambiance est un glauque sur les bords, mais cela colle plutôt bien au style du jeu orienté réflexion. Tout cela est prévu pour juin sur toutes les plateformes.C’est bon ! Le second jeu de Dinosaur Polo Club a terminé son périple sur l’Apple Arcade, puis sur Steam, pour enfin arriver sur Switch ! Si vous avez joué à Mini Metro , vous connaissez déjà le principe du jeu, à savoir gérer la circulation, mais cette fois-ci des routes d’une ville. Je sens déjà que je vais y passer quelques heures… et c’est disponible dès à présent.Oh, un hôpital volant ! Bien pratique après deux ans et quelques de pandémie mondiale… Heureusement,a aussi pour lui une belle direction artistique avec une ambiance très années 70. La bande annonce parle d’elle-même, et nous ne sommes clairement pas devant un jeu d’action. Ici, il est plutôt question d’une belle aventure avec des éléments d’enquêtes et de discussion avec des personnages. Gardons un oeil dessus, surtout qu’il sort le 21 juillet prochain sur Switch, mais aussi sur Steam, consoles PlayStation et Xbox.Dévoilé en Août de l’année dernière,nous donnera la joie de jouer le rôle d’un agneau qui a décidé de créer son propre culte après avoir échappé à son sacrifice. Du coup, il faudra partir à la recherche de nouveaux collègues du culte en parcourant des donjons blindés de monstres, mais aussi en prenant le temps d’améliorer son camp de base, sans oublier de péter un boulon et de faire quelques sacrifices. Ca a l’air totalement idiot, donc indispensable et c’est prévu dans le courant de l’année sur Switch, Steam, consoles PlayStation et Xbox.Au premier regard, on peut se demander si ce jeu n’est pas un foutage de gueule. Mais ensuite… des éléments de souls-like, une direction artistique finalement assez drôle malgré des graphismes assez simplistes, des boss qui déboitent la gueule… Au final, ça n’a pas l’air si nul et c’est prévu pour 2023 sur Switch, Steam et d’autres supports que l’on peut penser être les PlayStation et Xbox.Si vous souhaitez vous mater tout l’Indie World, le voici en entier.