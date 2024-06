GTA Online: Bottom Dollar Bounties arrivera le 25 juin

C’est devenu une tradition depuis pas mal d’années, GTA Online accueille deux grosses mises à jour par an. C’est bientôt le tour de la première de 2024, GTA Online: Bottom Dollar Bounties , ou Primes de Bottom Dollar, de venir compléter une fois de plus le mode multijoueur de Grand Theft Auto V . Cette fois-ci, Rockstar Games a décidé de s’attaquer aux chasseurs de primes, à l’aide d’un personnage présent dans l’aventure solo et qui filait parfois des contrats à Trevor. On veut bien entendu parler de Maude Eccles.Vous aurez également de nouvelles missions de l’ancien chef de la sécurité du Diamond Casino & Resort, devenu agent du LSPD, Vincent Effenburger. Comme d’habitude, il faudra vous procurer une nouvelle propriété immobilière pour accéder à tout cela, et de nouveaux véhicules feront leur apparition. GTA Online: Bottom Dollar Bounties sera disponible le 25 juin sur PC, les PlayStation et les Xbox.