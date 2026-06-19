ACTU
Gros embouteillage pour le Steam Controller
par CBL, email @CBL_Factor
Valve a beau avoir toutes les données du monde à propos de Steam, ils n'ont pas été capable de prévoir que le Steam Controller aurait du succès. Ou ils ne sont pas capable d'en produire beaucoup. Ou les deux. Bref ils sont sérieusement à la bourre et si vous vous connectez à la page de pré-commande, vous aurez maintenant une vague estimation de la livraison du bousin. Pour certains, ce sera avant septembre. Pour d'autres ce sera avant décembre. Pour le reste, ce sera en 2027.
Pendant ce temps la version finale de SteamOS 3.8 vient de sortir et elle corrige/ajoute un bon paquet de trucs. Linux passe au noyau 6.16, KDE utilise Wayland par défaut et de plus en plus de consoles portables produites par des tiers sont supportées. Mais le plus important est que c'est la première verson de SteamOS à officiellement supporter les Steam Machines. Encore faut-il arriver à en produire.
Pendant ce temps la version finale de SteamOS 3.8 vient de sortir et elle corrige/ajoute un bon paquet de trucs. Linux passe au noyau 6.16, KDE utilise Wayland par défaut et de plus en plus de consoles portables produites par des tiers sont supportées. Mais le plus important est que c'est la première verson de SteamOS à officiellement supporter les Steam Machines. Encore faut-il arriver à en produire.