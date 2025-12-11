ACTU
Grand Pro Circuit : le retour à La Source
Si vous étiez déjà joueur il y a 23 ans (ah oui quand même), peut-être vous souvenez-vous du tout nouveau jeu de F1 sorti cette année là par Geoff Crammond et nommé Grand Prix 4, ou GP4 pour les intimes. GP4 était son dernier jeu et paradoxalement son premier en vraie 3D, avant qu'il ne prenne une retraite bien méritée. Il laisse cependant derrière lui un vide, celui de jeux de F1 avec un vrai ressenti, l'impression de conduire un engin incroyablement agile, rapide, et pourtant lourd, bruyant et très très fragile.
C'est nostalgique de ce feeling que Marcell Baranyai a décidé de créer son propre jeu de course, Grand Pro Circuit. Je le suis sur tweeter depuis des années puisqu'il a commencé par créer son propre éditeur de circuits (ça nous faisait un point commun, j'avais fait celui non officiel de GP4), avant de peaufiner le moteur physique, pour finalement créer les diverses livrées inspirées des années 80 et les circuits qui allaient avec. Tout est donc fait main, mais le monsieur semble bien connaitre son sujet, sans doute aidé par ses années de service chez IO Interactive et Ubisoft et en arrive au point culminant où il vient d'ouvrir sa page Steam en vue de l'arrivée prochaine du titre sur la plateforme de Gabe.
On peut donc enfin y voir le titre dans toute sa gloire aux jeux de course rétro, avec ses modèles 3D un peu low poly et son interface et ses menus de jeu à l'ancienne, mais surtout de décourvrir le contenu énorme du titre puisqu'il proposera pas moins de 12 écuries se battant lors de 10 saisons sur 20 circuits avec conditions météo dynamiques. Et quoi de mieux pour montrer tout cela qu'un teaser ainsi qu'une vidéo de 13 minutes de gameplay sur une bonne partie des circuits disponibles. Si vous êtes un vrai fan de F1, le jeu est bien sûr maintenant de tous les reconnaître.
