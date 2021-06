Google Stadia : enfin sur Android TV

Le principal inconvénient de Stadia était l'obligation d'acheter du nouveau matos pour jouer sur sa télé mais ce sera bientôt de l'histoire ancienne. A partir du 23 juin, on pourra installer l'appli Stadia via le Play Store sur une batterie d'appareils Android/Google TV : Chromecast with Google TV, Hisense Android Smart TVs (U7G, U8G, U9G), Nvidia Shield TV/TV Pro, Onn FHD/UHD Streaming Stick, Philips Android TVs (8215/8505 et OLED 935/805), Xiaomi MIBOX3/MIBOX 4.Si votre appareil n'est pas listé, vous pourrez toujours installer l'appli en optant pour le support expérimental. Dans tous les cas, il sera possible de jouer aussi bien au pad Stadia qu'avec un pad Bluetooth classique et probablement un pad filaire. On note par contre un certain ralentissement des sorties sur la plateforme. En mai, il n'y a eu que trois nouveaux jeux et seuls quatre jeux sont prévus pour ce mois-ci.