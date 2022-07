Gollum restera caché dans sa grotte encore quelques mois

Gros morceau du dernier Nacon Connect The Lord of the Rings: Gollum aurait dû arriver pile pour la rentrée le premier septembre. Cependant, son développeur Daedalic a publié aujourd'hui un bref communiqué indiquant que le jeu allait être repoussé de quelques mois pour offrir aux joueurs la meilleure expérience possible, bref, la justification habituelle qui accompagne à peu près chaque report de jeu. La nouvelle date de sortie sera communiquée "dans un futur proche", mais il n'est pas interdit de penser que le jeu pourrait bien glisser jusqu'en 2023, dans la mesure où, licence Seigneur des Anneaux ou pas, il ne serait sûrement pas très pertinent de sortir en face des gros cadors de la fin d'année.