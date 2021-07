Ghostwire: Tokyo ne nous hantera pas cette année

Annoncé durant la conf E3 de Bethesda de 2019 , à une époque plus simple où l'E3 signifiait encore quelque chose et que Bethesda n'était pas qu'un studio Microsoft parmi d'autres, Ghostwire: Tokyo était depuis resté excessivement discret. Aussi, c'est sans grande surprise que l'on apprend aujourd'hui que le jeu de Tango Gameworks ne sortira finalement pas cette année, mais en début d'année prochaine, dans le but nous dit-on de "protéger la santé des employés" du studio - ce qui fait un peu grincer des dents quand on se souvient qu'Ikumi Nakamura a quitté son poste de creative director justement parce qu'elle était à la limite du burnout.