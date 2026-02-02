ACTU
Génie sans frotter
par CBL, email @CBL_Factor
Cette news fait partie de la catégorie "Je n'ai pas envie de l'écrire mais je lis tellement de trucs absurdes sur le sujet que je dois donner mon avis". Reprenons depuis le début. Depuis quelques jours, Genie 3 de Google est disponible aux US à condition d'avoir un abonnement Google AI Ultra ($250/mois). Genie est décrit comme un "world model" qui vous permet de créer et d'explorer des environnements 3D en temps réel avec un personnage de votre choix.
Forcément, les zéros sociaux (YouTube et LinkedIn) ont bondi sur le truc sans faire la moindre recherche et t'expliquent sans sourciller que c'est la fin des moteurs de jeu et que c'est le futur des AAA, le tout créant une panique chez les investisseurs et un mini-krach boursier de l'action de boites comme Unity ou Take-Two. Respirons un grand coup et tentons d'expliquer la réalité des choses.
Genie 3 ne permet pas de créer des jeux vidéo. Même Google ne cite pas une fois le mot "jeu" sur le site de Genie 3. On crée un monde et un personnage. Les intéractions entre le monde et le personnage sont ultra-limitées. On ne peut pas interagir avec d'autres personnages. On ne peut pas définir d'objectifs. On ne peut pas définir de gameplay. Il s'agit juste d'explorer le monde en question mais tout ce qui fait qu'un jeu est un jeu est absent. L'illusion reste bluffante et suffit à exciter les cultistes de l'IA mais ce n'est vraiment que cela : une illusion.
Pour comprendre pourquoi, il faut comprendre comme Genie est créé. Comme pour Genie 2, Google a entrainé son modèle en le faisant regarder des centaines de milliers d'heures de YouTube. Après cela, Genie génère le "monde" à partir de votre prompt et le modifie en temps réel en fonction de vos commandes claviers/souris. Il s'agit d'une version temps réel d'IA générative pour de la vidéo. Genie ne crée pas vraiment d'environnement 3D, de jeu,... Il génère des images en faisant en sorte que ce qui affiché doit ressembler à ce qui est demandé.
Ca demande une puissance de calcul monstrueuse ce qui explique pourquoi Genie 3 est limité au 720p@24 FPS. Mais la vraie limitation est autour du temps de "jeu" : vous ne pouvez pas explorer le monde plus de 60s. Ca vient que la "mémoire" de Genie est aussi longue que celle d'un poisson rouge. Imaginer jouer à un GTA et que vous croiser un PNJ. Si vous revenez au même droit plus de 60s plus tard, Genie risque de ne pas se souvenir de la présence et de la position du PNJ en question. On rappelle que pour un AAA à monde ouvert moderne, on fait des allers-retours dans un monde pendant 70h. Donc pour Genie de surpasser cette limite va demander des quantités de RAM absolument débiles. Et au passage il n'y a pas de son et l'input lag est dégueulasse.
Mais ce n'est pas tout. Il y a des miliers de problèmes pratiques à régler avant d'avoir un truc vaguement viable. Comment ingérer un game design document entier ? Comment créer une histoire ou des dialogues ? Comment faire du multi par exemple ? Comment sauvegarder ? Comment protéger et monétiser le coup sachant que les créations IA ne peuvent toujours pas recevoir de copyright ? Comment créer une expérience consistante d'un joueur à l'autre ? Comment un truc qui nécessite une puissance de calcul délirante peut être rentable tout en étant accessible au grand public ? Je ne parle même pas des considérations environnementales, Google étant à fond dans le nucléaire.
Comme souvent, les seuls à avoir les pieds sur terre est la presse écrite et particulièrement The Verge qui s'est bien amusé à créer des clones de mondes Nintendo histoire de montrer que comme d'habitude, les boites d'IA vendent des services fondés sur un vol massif de la propriété intellectuelle sans filer un rond ni aux créateurs des vidéo YouTube utilisées ni aux développeurs qui ont créé les jeux montrés dans les vidéos en question.
Mais The Verge passe à côté d'un détail important à mes yeux. Dans leur clone de Super Mario 64, Mario a deux ombres. C'est particulièrement visible quand il saute. Il y a l'ombre "réelle" créé par la "lumière" et l'ombre "fausse" comme dans le vrai jeu à savoir juste un disque noir. En effet, Genie a beau être "une étape essentielle dans la création d'une intelligence artificielle généraliste (AGI) qui peut utiliser des gens capable de raisonner et résoudre des problèmes", Genie ne comprend pas que le disque noir était une limitation technique de l'époque (et un bon moyen d'aider les joueurs à se répérer dans l'espace) et que c'est inutile quand on a déjà une ombre "réelle".
Genie ne "comprend" rien en fait. C'est toujours fondé sur Transformer, la techno de 2017 utilisée par tous les LLM et qui n'aboutira jamais à du vrai raisonnement car le langage ne représente pas l'intelligence mais l'expression de l'intelligence... Genie tente juste de recracher un gloubi-boulga vidéo dénué de vie pour faire plaisir au type qui a claqué $250/mois afin qu'il se sente créatif. La réalité est que Google n'en a pas grand chose à faire des jeux vidéo, des mondes virtuels ou de l'AGI. Le but est de démontrer les capacités de sa puce TPU v5 utilisée pour entrainer et générer le résultat afin de faire la concurrence à Nvidia pour le matos et à Amazon et Microsoft dans la location de serveurs.
