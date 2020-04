GeForce Oh No

GeForce Now continue de perdre des jeux. Après 2K en Mars , Warner Bros Games, Xbox Game Studios, Codemasters et Klei Entertainment vont mettre les voiles Vendredi privant les utilisateurs du service de jeux comme les Batman Arkham ou les DiRT. Nvidia voit le verre à moitié plein et explique qu'ils ont toujours le support d'Ubisoft, Epic, Bungie et Bandai Namco mais le service perd de l'intérêt à vitesse grand V.