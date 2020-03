GeFlop Now

2K devait se sentir un peu seul donc ils ont fini par rejoindre le club des studios à abandonner GeForce Now. Civ VI, Borderlands 3 et les NBA 2K ne sont plus dispo sur GeForce Now et Nvidia explique qu'ils bossent avec l'éditeur pour redresser le tir.Il y a quand même un truc qu'on ne pige pas dans l'histoire. Ce n'est pas un machin qui a été lancé par surprise. Le service a été annoncé en Janvier 2017 puis est passé en beta en Janvier 2018. Pendant deux ans, les studios qui ont ensuite retiré leurs jeux de la plateforme étaient présents sur GeForce Now. Donc pendant tout ce temps, personne ne s'est demandé ce qui allait se passer une fois le service sorti de béta ? Nvidia a annoncé depuis le début qu'ils allaient monayer le service.Du coup on se demande si les studios ne se sont pas tout simplement servis d'Nvidia pour tester la faisabilité technique du cloud gaming avant de mettre le large.