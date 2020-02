GeForce : c'est MAINTENANT

Je n'arrive par contre pas à trouver les specs du PC dans le nuage ni la résolution du flux vidéo.

Après de longs mois passés en beta, le service GeForce NOW est désormais accessible à tous . Le principe est simple : vous payez un abonnement de $5 par mois (pour la première année) pour diffuser vos jeux depuis un PC équipé équipé d'une GeForce RTX vers un client léger installable sur PC, Mac et Android. Contrairement à Stadia, il n'y a pas besoin de racheter vos jeux : il suffit qu'ils soient dans la liste des jeux compatibles La seule contrainte est qu'après 6H de jeu d'affilée, vous êtes déconnecté et il y aura peut-être une file d'attente pour se reconnnecter. Vous pouvez aussi tester le jeu gratuitement mais vous êtes limité à 1H.après un essai rapide sur un PC en WiFi, le service propose du 1080p@60FPS ou du 720p@120FPS. Ajouter un jeu est super simple : on fait une recherche dans la liste des jeux compatibles, on le lance, on entre ses identifiants Steam/Uplay... et si c'est la première fois qu'on lance le jeu il faut le télécharger ce qui prend 2s. Le jeu est déjà configuré TAF et il n'y a plus qu'à jouer. Je n'ai pas été placé dans une file d'attente. La carte graphique est une RTX T10-8 qui semble être une version boostée de la 2080 Ti. Pour la déconne j'ai tenté de télécharger un jeu non-compatible (Space Hulk: Deathwing ) et je me suis fait jeter. Je vais maintenant tester sur un smartphone en LTE pour la déconne.[maj 2] : apparemment j'ai un débit tout pourri en LTE. Par contre la connexion WiFi de ma chambre d'hotel envoie du bois alors que je suis au milieu de l'Arizona.