Gamestop continue de fermer des boutiques

Les jeux vidéo ont battu tous les records de vente au deuxième trimestre 2020. Rien qu'aux US, les joueurs ont dépensé 11,6 milliards de dollars, un record absolu. Le problème que le tout s'est principalement fait en ligne. Prenez Sony par exemple . Seul 6% de leur chiffre d'affaires pour cette période est provenu des jeux en boite.Du coup GameStop a morflé. La maison-mère de Micromania a vu son chiffre d'affaires baisser de presque 27% comparé au Q2 2019. Pourtant GameStop n'a perdu "que" 85,6 millions de dollars contre 446,7 l'année d'avant. Il faut dire qu'une bonne partie des boutiques du groupe étaient soit fermées temporairement soit tournaient avec un personnel réduit. GameStop est aussi en train de réduire sa voilure. En 2019, 321 enseignes sont passées à la trappe et GameStop a annoncé son intention de se retirer définitivement des pays nordiques. Cette année, le groupe a déjà fermé 388 boutiques mais compte toujours 5122 magasins au monde.L'arrivée des nouvelles consoles devrait massivement booster le chiffre d'affaires mais pas forcément les bénéfices, la marge sur le matos étant super faible. Accessoirement les consoles sans support physique (XSeS et PS5 Digital Edition) signifient que GameStop ne se fait pas d'argent sur les jeux et ne peux pas vendre de jeux d'occasion. Les tendances actuelles (Game As A Service, cloud gaming...) font que de moins en moins de joueurs achètent des jeux en boite. GameStop en est conscient et a enfreint les règles sanitaires pour rester ouvert pendant la première vague du Covid-19 histoire de ne pas rater le duo Doom Eternal / Animal Crossing.GameStop tente aussi de réagir en proposant des produits dérivés en tout genre (figurines, t-shirts,...) mais aussi des jeux de société et des cartes à jouer type Magic ou Pokémon. Le groupe a aussi étendu son activité en ligne et vend des jeux PC ainsi que de la monnaie virtuelle pour les jeux phares (GTA Online, Roblox, NBA 2K, Apex Legends...).