Gamescom 2020 et jeux indés, résumé de notre première soirée

En attendant la suite de notre semaine spéciale Gamescom dématérialisée pendant laquelle on a décidé de vous présenter une collection de jeux issus de l'Indie Arena Booth, mais aussi des jeux indépendants sortis ces dernières semaines, on fait le point sur la première soirée de découvertes. On a en effet streamé deux jeux sortis il y a peu.Le run & gun Bartlow's Dread Machine se déroule entièrement dans une vieille machine de foire mécanique et raconte l'histoire d'un agent secret aux parses avec des anarcho-satanistes qui ont capturé le président Roosevelt. Une direction artistique originale et des décors mécaniques soignés, une bande originale dans le ton et un gameplay intéressant sur rails sont au programme de ce jeu qui vient de débuter son accès anticipé. Chronicon , c'est le projet fou de Daniel Stigsjöö aka. Subworld AB, le seul designer de ce hack & slash en pixel-art qui lorgne du côté du patron, Path of Exile . 4 classes, 5 actes, des dizaines et des dizaines de perks qui se découvrent dans des arbres inspirés notamment par Grim Dawn , un gameplay au clavier-souris ou à la manette... le projet impose le respect. Chronicon vient de sortir de son très long accès anticipé sur PC.Rendez-vous ce soir à partir de 21h sur notre chaîne Twitch pour la suite de nos soirées découvertes avec INMOST et Gamedec