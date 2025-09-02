ACTU
Games for Palestine 2025
La plateforme itch.io propose dès aujourd'hui un bundle caritatif en soutien au peuple palestinien. Au programme : 382 œuvres dont 222 jeux vidéo DRM-free conçus par 248 créateurs et studios.
Les fonds levés seront reversés à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), un organe subsidiaire de l’ONU, ce qui n’a pas empêché le parlement israélien de la déclarer comme organisation terroriste et d’en interdire le fonctionnement au sein des territoires sous leur contrôle, tout en mettant en avant une organisation montée de toute pièces en partenariat avec les États-Unis d'Amérique, et dont les distributions tristement célèbres sont qualifiées par Médecins sans frontières de « tueries organisées ».
On salut la générosité et le courage d’itch.io, des développeurs et développeuses, et de toutes celles et ceux qui ont participé à ce bundle. On sait malheureusement tous à quel type de représailles les personnes concernées s’exposent, même pour une levée de fond caritative.
On remarquera d’ailleurs une certaine auto-censure dans la description du bundle, qui emploie la forme passive pour parler des souffrances des Palestiniens, sans nommer les responsables des bombardements, déplacements forcés, de la famine et du génocide en cours, qui malgré sa reconnaissance par moult humanitaires et ONG, ne sera probablement pas légalement reconnu avant d'arriver à son terme. On se doute que cette forme passive n’est pas une tentative d’invisibilisation, bien au contraire, mais une prudence prise à contrecœur pour garantir l’existence du bundle, et espérer ainsi éviter les accusations calomnieuses d’antisémitisme, qui sont distribuées bien plus aisément que l’aide humanitaire.
Le bundle étant fort bien fourni, on vous invite à partager vos coups de cœur en commentaire histoire d'éclairer les pandas en quête de jeux pour s'évader quelques heures de ce monde de merde.
