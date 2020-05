G2A confirme qu'ils ont vendu des clés volées

Comme ils en avaient marre de s'en prendre plein la gueule de la part des développeurs, G2A a fait une offre en Juillet 2019 : si un développeur prouve que G2A vend des clés volées, ils payeront le développeur 10 fois l'argent perdu. Un auditeur indépendant sera choisi pour conduire l'enquête.Wube Software a été le seul développeur à accepter l'offre et a donc fourni une liste de 321 clés de Factorio qu'ils considèrent comme douteuses. L'enquête n'a pas été faite par un auditeur indépendant car apparemment aucune boite type Ernst & Young ou Deloitte n'était d'accord avec les conditions établies par Wube Software et G2A. Sur les 321 clés, G2A a conclu que 198 d'entre elles ont été vendues sur les sites contrôlés par G2A entre Mars 2016 et Juin 2016 et étaient bel et bien volées. Ils ont donc payé $39 600 à Wube Software Après avoir donc admis être coupables de recel, G2A a tenté de tourner les choses en leur faveur en expliquant qu'ils rembourseraient aux développeurs les frais dû aux clés volées s'ils prouvent qu'elles sont volées. Je propose une idée folle à la place : comme G2A a l'air de savoir quelles clés sont légitimes, et si ils faisait le ménage sans qu'on leur demande ? Comme d'habitude on vous décourage d'acheter sur ce genre de sites. Il y a assez de boutiques légales offrant plein de soldes à la place de filer du pognon à ces voleurs.