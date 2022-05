Frogwares expatrie ses employés

Le front de la guerre russo-ukrainienne s'est déplacé vers l'est et le sud de l'Ukraine permettant au reste du pays de revenir à un semblant de vie normale. Le développement de jeux a même repris dans les studios ukrainiens. C'est le cas par exemple chez GSC Game World (Kyiv) qui s'est remis à bosser sur S.T.A.L.K.E.R. 2.Mais tous sont conscients que tant que la folie de Poutine continuera, les civils resteront en danger. Frogwares (Kyiv) a donc décidé de proposer à ses employés de travailler à distance depuis des régions plus sûres de l'Ukraine voir depuis d'autres pays européens. Ils ont pu le faire grâce aux sous d'Epic Games qui leur a accordé une Epic MegaGrant juste pour l'occasion. Le support d'Epic Games pendant la guerre a été exceptionnel : le studio a filé deux semaines de bénéfices de Fortnite soit 144 millions de dollars à des ONGs sur place.Au passage, on a appris qur Frogwares bossait sur nouveau jeu d'horreur Lovecraftien en pleine époque victorienne. Ils songeaient au départ faire un jeu à monde ouvert mais ont du réduire leurs ambitions suite à la situation actuelle. Il a pour l'instant pour nom de code Project Palianytsia. Le palianytsia est le nom d'un pain ukrainien que les russes n'arrivent pas à prononcer correctement quand ils essayent de se faire passer pour des ukrainiens. C'est devenu un test pour identifier rapidement l'origine d'un individu. On va être franc les mecs, y'a pas que les russes qui vont avoir du mal à prononcer cela.Du côté de 4A Games, le studio avait déménagé à Malte en 2014 après l'annexion de la Crimée. 4A a cependant conservé une présence à Kyiv. La maison-mère de 4A, Saber Interactive (une division d'Embracer Group) a annoncé que les employés de Kyiv pouvait bouger dans un autre studio de Saber s'ils le voulaient.