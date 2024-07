Flock, le nouveau Annapurna, est sorti

Le jeu d'exploration/collection de créatures bizarres Flock est sorti le 16 juillet dernier. Cette jolie proposition des développeurs de Hollow Ponds (responsables des très chouettes I Am Dead et Wilmot’s Warehouse ) nous met aux commandes d’un gros oiseau à la recherche de bestioles mignonnes pour compléter son encyclopédie. Il nous faut aussi retrouver les appeaux de notre tata, permettant d’apprivoiser certaines espèces pour se faire un gros troupeau d’animaux rigolos.C’est un peu répétitif mais parfait pour des petites sessions sur Steam Deck à la fin d’une belle journée d’été tout en sirotant un petit pastaga. Le jeu est dispo sur PC, Playstation et Xbox.