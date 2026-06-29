ACTU
Flip-Flop Fury : le jeu qui révèle le véritable prédateur alpha de l'Humanité
par Buck Rogers, email
Batman a ses Batarangs, Kratos sa Hache Léviathan, mais les mamans elles ont… leurs sandales vachement flippantes. Parce que contrairement aux deux premiers, elles, elles touchent leur cible toujours du premier coup. On le sait parce que le studio indien Shapeshifter vient de dévoiler Flip-Flop Fury, un jeu d'action arcade dans lequel votre mission, que vous êtes obligé d’accepter, consiste à propulser une tong comme un missile guidé afin d'administrer une bonne vieille dose de justice karmique à toute une galerie d'individus hautement détestables.
Le principe est simple : vous lancez votre claquette, vous la dirigez en plein vol, vous utilisez le Bullet Time pour négocier les passages serrés, puis vous pulvérisez aussi bien le décor que la dignité de votre cible. Oui, c'est exactement ce que vous imaginez. Le concept fait immédiatement penser au mème de "La Chancla", cette sandale légendaire devenue une véritable icône d'Internet grâce à d'innombrables vidéos et sketchs humoristiques étatsuniens mettant en scène des mamans aux talents balistiques qui ferait rougir un sniper militaire. Ici, c’est la "chappal" indienne, mais les mères ont leurs armes secrètes dans toutes les cultures.
Le délire est quand même poussé assez loin, puisque le jeu propose même de débloquer des tongs possédant chacune leurs propres capacités spéciales : ralentissement du temps, destruction de murs, réduction de taille… Pour un casting de victimes qui va du voleur de places de parking, au spectateur qui parlent au cinéma, au pseudo-gourou de la tech jusqu’au milliardaire peu regardant avec le non-paiement de ses impôts (les deux derniers sont à faire en priorité). Personne n'est ainsi à l'abri d'une semelle supersonique.
Flip-Flop Fury est pour l'instant annoncé uniquement sur PC via Steam, également via GOG, et sans date de sortie. Mais finalement, on est peut-être pas si pressé de redécouvrir avec un titre d’arcade l'arme la plus redoutée de notre enfance, une simple sandale maniée avec une précision chirurgicale.
Le principe est simple : vous lancez votre claquette, vous la dirigez en plein vol, vous utilisez le Bullet Time pour négocier les passages serrés, puis vous pulvérisez aussi bien le décor que la dignité de votre cible. Oui, c'est exactement ce que vous imaginez. Le concept fait immédiatement penser au mème de "La Chancla", cette sandale légendaire devenue une véritable icône d'Internet grâce à d'innombrables vidéos et sketchs humoristiques étatsuniens mettant en scène des mamans aux talents balistiques qui ferait rougir un sniper militaire. Ici, c’est la "chappal" indienne, mais les mères ont leurs armes secrètes dans toutes les cultures.
Le délire est quand même poussé assez loin, puisque le jeu propose même de débloquer des tongs possédant chacune leurs propres capacités spéciales : ralentissement du temps, destruction de murs, réduction de taille… Pour un casting de victimes qui va du voleur de places de parking, au spectateur qui parlent au cinéma, au pseudo-gourou de la tech jusqu’au milliardaire peu regardant avec le non-paiement de ses impôts (les deux derniers sont à faire en priorité). Personne n'est ainsi à l'abri d'une semelle supersonique.
Flip-Flop Fury est pour l'instant annoncé uniquement sur PC via Steam, également via GOG, et sans date de sortie. Mais finalement, on est peut-être pas si pressé de redécouvrir avec un titre d’arcade l'arme la plus redoutée de notre enfance, une simple sandale maniée avec une précision chirurgicale.