Flight Simulator : les premiers avis tombent

L'embargo autour de Flight Simulator vient de tomber et les previews arrivent de tous les côtés. Si vous avez une heure et quart devant vous, on vous recommande la preview vidéo d'Ackboo des copains de Canard PC . Si c'est plus la technique pure qui vous branche, rendez-vous chez Digital Foundry . C'est un des rares jeux modernes pensé pour le PC et qui en tire pleinement partie. Le revers de la médaille est qu'il faut un PC costaud pour le faire tourner mais les choses pourraient s'améliorer avec le temps : le jeu ne supporte pas encore DirectX 12 ou le DLSS d'Nvidia. Pour le reste, c'est un petit bijou de simulation et Asobo a accompli un travail de titan.Cerise sur le gateau : le jeu sortira sur Steam en même temps que la version Windows Store, le 18 Août. Le TrackIR sera supporté dès la sortie et le support des casques de réalité virtuelle arrivera cet automne en même temps que la sortie du HP Reverb G2 , le casque co-développé par HP, Microsoft et Valve. On imagine donc que le jeu supportera tous les casques SteamVR et Windows Mixed Reality.