Final Fantasy XVI présente ses royaumes

2022 n'est pas exactement une bonne année pour les jeux Square Enix avec les bides coup sur coup de Babylon's Fall et Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sans compter que le nouveau Star Ocean: The Divine Force ne semble pas remuer les foules. Heureusement qu'ils se sont remplis les poches en vendant Eidos même si l'avenir dira si c'était une bonne décision sur le long terme. Pour 2023, Square a deux gros jeux en projet : Forspoken qui semble foncer dans le mur et Final Fantasy XVI Ce dernier revient avec une bande-annonce de 4 minutes 30 qui est une collection de clichés et de coupes de cheveux L'Oréal sur fond de doublages peu inspirés parlant encore (et toujours) de cristaux. Bref, du FF tout craché. Mais le système de combat semble assez cool. Il faut dire que c'est la Creative Business Unit III qui produit avec à sa tête Naoki Yoshida. C'est le papa du MMO Final Fantasy XIV A Realm Reborn à savoir ce que Square a pondu de mieux en matière de FF ces dix dernières années.