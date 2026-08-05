ACTU
FF XIV arrive sur Switch 2
par CBL, email @CBL_Factor
Vous connaissez la blague. "Il y a eu trois GTA sur PS2. GTA V a été sur trois générations de consoles". Mais GTA V n'est pas le seul dans ce cas. Final Fantasy XIV est sorti initialement sur PS3 avant d'être porté sur PS4 puis sur PS5. Et ce n'est pas fini vu que le MMO à succès de Square Enix vient de débarquer sur Switch 2. La version gratuite permet de jouer pendant 30 jours, comprend les trois premières extensions (Heavensward, Stormblood et Shadowbringers) et vous laisse atteindre le niveau 80.
Par contre il faut télécharger près de 110 Go. A noter aussi que si vous avez déjà un abonnement pour la version PC ou PS5, l'abonnement pour la version Switch 2 n'est pas gratuite mais à -50%. Accessoirement il faut aussi passer à la caisse pour avoir toutes les extensions. Dans tous les cas, un abonnement à Nintendo Online n'est pas nécessaire. Le portage semble de qualité mais vu la tronche des graphismes, l'inverse serait malheureux.
Par contre il faut télécharger près de 110 Go. A noter aussi que si vous avez déjà un abonnement pour la version PC ou PS5, l'abonnement pour la version Switch 2 n'est pas gratuite mais à -50%. Accessoirement il faut aussi passer à la caisse pour avoir toutes les extensions. Dans tous les cas, un abonnement à Nintendo Online n'est pas nécessaire. Le portage semble de qualité mais vu la tronche des graphismes, l'inverse serait malheureux.