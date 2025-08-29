ACTU
Fear Effect sort aujourd’hui dans l’indifférence quasi-générale
par Buck Rogers, email
On vous parlait sans grand enthousiasme, il y a plus d’un an, du projet de simple portage de Fear Effect. Bon, le jeu est sorti aujourd’hui sur Steam, PS5, PS4, et Switch pour 10 euros et on ne peut pas dire qu’il a déplacé les foules. Mis à part sur la plateforme de Valve où vous pouvez essayer le jeu moins de deux heures avant de vous faire rembourser, on conseillera quand même aux autres d’attendre quelques retours, même à ce tarif. Bien que tous les prix aient monté, on peut encore faire des trucs sympas avec dix balles…