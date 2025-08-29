Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

ACTU

Fear Effect sort aujourd’hui dans l’indifférence quasi-générale

Buck Rogers par Buck Rogers,  email
 
On vous parlait sans grand enthousiasme, il y a plus d’un an, du projet de simple portage de Fear Effect. Bon, le jeu est sorti aujourd’hui sur Steam, PS5, PS4, et Switch pour 10 euros et on ne peut pas dire qu’il a déplacé les foules. Mis à part sur la plateforme de Valve où vous pouvez essayer le jeu moins de deux heures avant de vous faire rembourser, on conseillera quand même aux autres d’attendre quelques retours, même à ce tarif. Bien que tous les prix aient monté, on peut encore faire des trucs sympas avec dix balles…

Rechercher sur Factornews
 
 