Farthest Frontier s'installe en 1.0
Ca y est, après trois ans d'accès anticipé, Farthest Frontier est enfin sorti en 1.0 sur Steam hier. Ce city builder de Crate Entertainment a pour lui de reprendre le concept de village réaliste soumis aux aléas du temps de Banished en y ajoutant tout un tas de mécaniques, à commencer par une gestion fines des cultures qui dépendent du type de terre, des saisons et même des maladies qu'elles peuvent attraper.
Rajoutez des attaques de brigands, des marchands itinérants, un système de placement de bâtiments qui bénéficie des décorations de la ville, la nourriture qui moisit avec le temps, les zones de pêche qui se tarissent et une évolution graphique de la ville avec les âges et vous aurez une petite idée de la profondeur du jeu.
