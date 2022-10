A l'occasion des 25 ans de Fallout, Bethesda a annoncé qu'une mise à jour next-gen allait sortir pour Fallout 4 en 2023 sur PS5, Xbox Cerises et PC. Au programme : 4K, textures haute résolution, framerate boosté, correction de bugs et contenu bonus en provenance du Creation Club. Et ce sera gratuit contrairement à la version Anniversary de Skrym vendue $70 sur Switch ou $20 si vous avez déjà le jeu de base.