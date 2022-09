FAITH: The Unholy Trinity arrive enfin

George Michael va finalement pouvoir reposer en paix : après des années à l'attendre et à devoir se contenter d'un vague "SOON" en guise de date de sortie comme à peu près tous les jeux édités par New Blood Interactive , le FAITH: The Unholy Trinity de Airdorf Games va enfin arriver pour de bon, et ce pas plus tard que le 21 octobre. Pour ceux qui découvrent, il s'agit de jeux d'aventure baignant dans une ambiance satanique dans lesquels on incarne un jeune prêtre qui va devoir repousser des démons à grands coups de crucifix. L'esthétique est bien évidemment complètement rétro avec des graphismes aux énormes pixels et aux couleurs qui se comptent sur les doigts d'une main après un accident de tronçonneuse (mais avec des cutscenes rotoscopées avec amour) et des voix générées par une synthèse vocale bien crado. Les deux premiers chapitres sont disponibles gratuitement via la démo du jeu , et le troisième arrivera donc dans cette compilation dont on ignore encore le prix.