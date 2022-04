Factornews change de serveur

Parfois, c'est important de consulter ses e-mails. Entre deux promotions pour un tube de lubrifiant chez Adam Et Eve peut se cacher un mail de son hébergeur annonçant qu'il va couper les vannes dans un mois. Et on se retrouve à passer le week-end à bouger les données juste avant la date fatidique.Grâce au boulot de __MaX__et Shtong, nous voici donc sur un tout nouveau serveur dédié plus rapide et moins cher. La peinture est encore fraîche donc faites attention où vous mettez les pieds et n'hésitez pas à remonter les bugs que vous rencontrez. Merci à nos supporteurs sur Tipeee ou Twitch sans qui on devrait coller des pubs pour payer le tout