Factornews a 23 ans

nos saladiers de coke

Et paf ! Un an de plus ! 23 ans est assez jeune en années humaines mais pour Internet, on est des dinosaures. On est à l'âge où l'essentiel de l'actualité consiste à supprimer les marque-pages des sites qui ont fermé (récemment AnandTech ).Pourtant on se porte relativement bien. Il y a plein de nouveaux articles et de nouveaux podcasts sur le site, la communauté est active et relativement courtoise et nos généreux tippeurs qu'on remercie chaleureusement continuent de nous filer du blé pour financernotre hébergement et envoyer notre équipe dans un pays exotique, l'Allemagne A la pointe des réseaux sociaux, on a quitté Twitter depuis que l'autre taré a repris le navire au profit de Bluesky et il y a plus de 1000 personnes qui nous suivent. On songe à faire un petit ravalement façade au moins pour virer les boutons Google+ et Facebook voir faire des choses folles comme avoir les podcasts en accès rapide via l'intégration de Spotify. Mais plus tard. Il est l'heure de la soupe puis dodo. Bon anniversaire les pandas !