ACTU Factorcast #25 : Pas de violence, c'est les vacances Fougère il y a 28 min par email @JeSuisUneFouger

Comment ça cet épisode est aussi arrivé méga à la bourre ? On ne voit pas de quoi vous parlez. Ce sont les aléas des reboot qu'est ce que vous voulez.





Enregistré en Juillet, ce numéro 25 se voulait être un épisode de vacance, mais ça sera la rentrée scolaire. Qu'est-ce que vous voulez, entre Baldur's Gate 3 et la mise à la retraite de notre colosse à nous, Nicaulas, le mois d'août à juste disparu.



Mais bref, on reprend de bons trains, toujours avec Newin aux commandes, rejointe pas Miniblob et Frostis. Ça commence avec un petit tour de table, Frostis nous cause de ses petits Pikmins, Newin nous parle d'une exclue Stadia (même pas une blague), et Miniblob rattrape son backlog en jouant à God of War Ragnarok.

On enchaîne sur le sujet principal : la violence dans les jeux vidéo (c'était la faute à Macron)







On espère que ça continue de vous plaire et nous sommes toujours à l'écoute des retours que vous pouvez avoir à faire !