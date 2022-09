EVGA tire sa révérence

L'info est toute fraiche et l'annonce a été faite via les Youtubeurs GamersNexus et Jaytwocents : EVGA abandonne son partenariat avec Nvidia. EVGA continue d'écouler son stock actuel de GeForce 30xx mais ne produira plus de cartes graphiques à base de GPU Nvidia après cela. EVGA ne semble pas vouloir non plus utiliser des GPUs Intel et AMD donc ils sortent probablement du marché des cartes graphiques dans son ensemble, un comble vu que c'est là d'où la compagnie tire son nom.Alors pourquoi ? Il faut savoir que les marges sur les cartes graphiques sont assez faibles mais qu'en plus depuis les 10xx, les fabricants de cartes graphiques sont en concurrence avec leur propre fournisseur, Nvidia qui produit les Founders Edition, ces dernières étant souvent moins chères. Selon les deux vidéos, Nvidia est aussi un très mauvais partenaire et les frictions étaient constantes.Cela ne veut pas dire qu'EVGA ferme : le constructeur fait aussi des alims, des claviers, des cartes mères, des boitiers... et ces derniers proposent une bien meilleure merge. Ceci étant dit, les cartes graphiques représentaient 80% de leur chiffre d'affaire donc la réorganisation risque d'être dur même si EVGA a expliqué qu'ils vont tenter d'employer dans d'autres divisions ceux assignés aux cartes graphiques.Le timing de cette annonce est limite trop parfait. C'est juste après le passage au Proof-Of-Stake pour l'Ethereum ce qui signifie que le minage sur GPU n'a plus lieu d'exister donc des tonnes de GPUs d'occasion vont envahir le marché et c'est la fin de la poule aux oeufs d'or pour les fabricants de cartes graphiques. Et c'est juste avant l'annonce dans 3 jours des Chauffages RTX 40xx d'Nvidia. Cela fait bizarre en tout cas. La première carte graphique d'EVGA , la Vanta, était fondée sur une TNT2. A l'époque le constructeur s'appelait eVGA.com.