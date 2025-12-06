ACTU
Euro Truck Simulator 2 ne perd pas le nord
par Xavor2Charme, email
Nordic Horizons, la nouvelle extension pour Euro Truck Simulator 2, est sortie le 27 novembre dernier : alors que l’antique DLC Scandinavia (sorti en 2015) n’allait pas tout de même pas bien haut dans l’hémisphère, ce bout de carte en plus nous permet d’aller voyager jusqu’au Cap Nord, le point le plus au nord du continent Européen.
SCS Software nous promet rencontre avec des rênes, poti village mignon de pécheurs et beaucoup, beaucoup de forêt pour changer un peu des autobahnen allemandes. A savoir que le développeur a aussi procédé à un dépoussiérage des parties de la carte concernées par le DLC Scandinavia. Je poste ici le petit stream que j’ai fait de l’extension où l’on apprend notamment qu’il ne faut pas regarder son téléphone en conduisant.
Ce qui fait qu’il ne manque plus que l’Irlande et éventuellement l’Islande pour compléter la carte de l’Europe ! Et cela tombe bien pour les amateurs d’herbes rases et de caillasses car c’est exactement ce qui est prévu pour la suite avec la sortie prochaine d’extensions consacrées à ces deux îles. A priori, si l’Islande arrive début 2026, cela sera pour plus tard pour le DLC Isle of Ireland car le studio souhaite en profiter pour ravaler la façade du Royaume-Unis. Et si vous attendez toujours fébrilement l’extension Heart of Russia, toujours dans les limbes depuis l'agression russe sur l’Ukraine, je vous conseille le coup d'État.
