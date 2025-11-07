ACTU
Etat des lieux de la distribution de jeux PC
par CBL, email @CBL_Factor
Quand on pense "jeu PC", on pense direct à Steam. La plateforme de Valve est devenu tellement incontournable que la concurrence a capitulé :
Pour 88% des studios interrogés, Steam représente 75% de leur chiffre d'affaire. Pour 37% d'entre eux, ça monte même à 90%. 72% estiment que Steam est un monopole et 53% sont inquiets sur le fait de dépendre autant d'une seule plateforme. 48% des studios interrogés ont distribués des jeux sur l'EGS. Pareil pour la Windows Store. 10% ont mis leurs jeux sur les GoG et 8% sur itch.io.
La vente directe de clé est de plus en plus commune : 30% des studios ont utilisé des sites qui vendent et revendent des clés comme G2A, Kinguin ou Eneba. Les studios aiment les vendeurs de clé car c'est facile à utiliser, ils peuvent rapidement changer les prix et vendre rapidement à l'international. En même temps, 73% des développeurs considèrent que c'est un marché "gris" et sont inquiets de la revente de clés. 38% ont utilisé les services de Fanatical et Humble Bundle pour vendre leurs clés.
Mais le plus gros soucis des développeurs à l'heure actuelle n'est pas la position dominante de Steam. A la question "quels sont les plus gros défis pour vendre des jeux PC ?", la réponse "distribuer des jeux en dehors de Steam" n'a recueilli que 20% des voix. Les jeux free-to-play (40% des réponses), les abonnements (37%), la saturation du marché (35%) et les difficultés d'être mises en avant (33%) sont de loin les plus gros défis.
Il y a clairement trop de jeux qui sortent mais Steam est la seule plateforme qui tente le plus de choses possibles pour aider les jeux à être découverts avec les soldes thématiques constantes, les groupes de curation, les avis, les listes de découvertes, les listes de souhaits, les suggestions...
A noter que pour les défis, la réponses "les conditions macro-économiques" qui est un doux euphémisme pour dire "les gens n'ont plus de sous" a recueilli 18% des voix. Ca expliquerait aussi la popularité des free-to-play.
- Les exclus Epic Games Store sont quasiment inexistantes mis à part Alan Wake 2
- Le Bethesda.net Launcher a fermé ses portes tout comme le 2K Launcher
- Microsoft, EA et Ubisoft publient leurs jeux en même temps sur Steam que sur leur propre boutique
