Etat des lieux de la distribution de jeux PC

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Quand on pense "jeu PC", on pense direct à Steam. La plateforme de Valve est devenu tellement incontournable que la concurrence a capitulé :
  • Les exclus Epic Games Store sont quasiment inexistantes mis à part Alan Wake 2
  • Le Bethesda.net Launcher a fermé ses portes tout comme le 2K Launcher
  • Microsoft, EA et Ubisoft publient leurs jeux en même temps sur Steam que sur leur propre boutique
On estime que Steam a généré près de 11 milliars de dollars de chiffre d'affaire en 2024 ce qui placerait Valve à égalité avec Nintendo et NetEase Games. En septembre, Steam a passé la barre des 40 millions d'utilisateurs simultanés.  Steam est-il donc devenu un monopole ? Est-ce une bonne chose ? Pour le savoir, Rokky a demandé son avis à plus de 300 développeurs américains et britanniques, 77% d'entre eux venant de studios ayant au moins 50 employés.

Pour 88% des studios interrogés, Steam représente 75% de leur chiffre d'affaire. Pour 37% d'entre eux, ça monte même à 90%. 72% estiment que Steam est un monopole et 53% sont inquiets sur le fait de dépendre autant d'une seule plateforme. 48% des studios interrogés ont distribués des jeux sur l'EGS. Pareil pour la Windows Store. 10% ont mis leurs jeux sur les GoG et 8% sur itch.io.

La vente directe de clé est de plus en plus commune : 30% des studios ont utilisé des sites qui vendent et revendent des clés comme G2A, Kinguin ou Eneba. Les studios aiment les vendeurs de clé car c'est facile à utiliser, ils peuvent rapidement changer les prix et vendre rapidement à l'international. En même temps, 73% des développeurs considèrent que c'est un marché "gris" et sont inquiets de la revente de clés. 38% ont utilisé les services de Fanatical et Humble Bundle pour vendre leurs clés.

Mais le plus gros soucis des développeurs à l'heure actuelle n'est pas la position dominante de Steam. A la question "quels sont les plus gros défis  pour vendre des jeux PC ?", la réponse "distribuer des jeux en dehors de Steam" n'a recueilli que 20% des voix. Les jeux free-to-play (40% des réponses), les abonnements (37%), la saturation du marché (35%) et les difficultés d'être mises en avant (33%) sont de loin les plus gros défis.

Il y a clairement trop de jeux qui sortent mais Steam est la seule plateforme qui tente le plus de choses possibles pour aider les jeux à être découverts avec les soldes thématiques constantes, les groupes de curation, les avis, les listes de découvertes, les listes de souhaits, les suggestions...

A noter que pour les défis, la réponses "les conditions macro-économiques" qui est un doux euphémisme pour dire "les gens n'ont plus de sous" a recueilli 18% des voix. Ca expliquerait aussi la popularité des free-to-play.
